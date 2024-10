Degustazioni, escursioni nel territorio, laboratori artigianali. Una formula ormai collaudata che attrae ogni anno nel Parteolla centinaia di turisti. Torna a Dolianova "Atobius-Incontri di culture", il festival del turismo esperienziale giunto alla quarta edizione. Dal 14 al 19 ottobre i visitatori potranno partecipare ai laboratori per la preparazione di pasta, dolci, coltelli, sedie, cestini e tinture per la lana. Atobius prenderà il via lunedì prossimo con la visita alle Cantine di Dolianova. Martedì i turisti saranno impegnati nella raccolta delle olive, uno dei prodotti trainanti dell'economia del territorio. In programma, nei giorni successivi, visite guidate ai caseifici, liquorifici e frantoi. Anche quest'anno sarrano presenti a Dolianova gli allievi della Scuola di italiano Leighboroud di Leicester accompagnati dai loro docenti. Sabato 19 la chiusura della manifestazione per le vie del paese con balli e canti, degustazioni food&wine e laboratori artigiani.

