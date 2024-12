La palestra comunale di Castiadas, nella borgata di Olia Speciosa, sarà ristrutturata e ospiterà anche un centro benessere. L’intervento da un milione e 600.000 euro (fondi Pnrr, il Comune contribuirà con 61.000 euro) prevede, fra l’altro, l’adeguamento sismico, la riqualificazione energetica, un nuovo sistema di illuminazione e, appunto, un centro benessere con sauna, bagno turco e piccole zone per trattamenti rigenerativi.

«È un progetto ambizioso», ha detto il sindaco Eugenio Murgioni. «Puntiamo a far sì che Castiadas diventi un punto di riferimento per lo sport, l’accoglienza e l’innovazione». In base al cronoprogramma la gara e l’affidamento dei lavori è prevista nel 2025, la conclusione (e quindi l’inaugurazione) entro il 2026.

