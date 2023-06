Una fiaccolata in memoria di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio da gennaio ad oggi. La Commissione pari opportunità del Comune di Capoterra ha organizzato per venerdì alle 20,30, con partenza dal piazzale del Municipio, una marcia silenziosa per ricordare Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa a Milano dal suo fidanzato, e tutte le altre vittime di femminicidio.

Dall’inizio dell’anno sono in tutto 45 le donne assassinate, 37 delle quali ammazzate in ambito familiare.

Silvia Cabras, presidente della Commissione parti opportunità, anticipa il percorso che seguirà la fiaccolata: «Ci daremo appuntamento davanti al Municipio, e da lì percorreremo via Cagliari sino ad arrivare a Casa Melis: ci auguriamo che si uniscano a noi tanti cittadini, in modo da far sentire il nostro grido di dolore per tutte le donne uccise quest’anno».

