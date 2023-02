Il Comando della Polizia locale di Capoterra, guidato dalla comandante Roberta Maxia, ha pubblicato il calendario dei giorni in cui verranno effettuati i controlli sulla velocità delle auto in alcune strade del territorio, utilizzando il Telelaser TruCam.

L’occhio elettronico entrerà in azione in località Tanca sa Turri il 6, il 10, il 22 e il 28 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30. Telelaser in funzione nella strada comunale Santa Barbara l’8 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30; il 14 febbraio in via Serpentara dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30.

Il 16 e il 24 febbraio il telelaser sarà posizionato nel prolungamento di via Trento dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30. Il 20 sarà la volta del prolungamento di via Cagliari, dove lo strumento che rileva la velocità dei veicoli sarà presente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30.

Il calendario potrebbe subire variazioni a causa delle esigenze di servizio della polizia locale.

© Riproduzione riservata