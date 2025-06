Si concludono quest’oggi, domenica 8 giugno, i festeggiamenti a Burcei in onore di Santa Barbara iniziata a fine maggio con una gara poetica campidanese. Per le 10 è in programma la processione col simulacro della Santa verso l’abitazione di Raimondo Pisu, presidente del Comitato. La processione arriverà poi in parrocchia dove don Giuseppe Pisano celebrerà una messa solenne.

Alle 19 un altro momento clou, col tradizionale cambio della bandiera tra l’attuale Comitato, presieduto da Raimondo Pisu e quello del 2026, presieduto da Davide Quartu. Saranno momenti di commozione con la partecipazione delle famiglie e della popolazione.

In serata, la cena del paese.

