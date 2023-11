Un 30enne, originario di Napoli ma residente a Cabras, è stato denunciato dalla polizia stradale di Laconi per possesso di materiale contraffatto e di dubbia provenienza.

Nei giorni scorsi è stato sorpreso con in auto profumi dei marchi più rinomati, scarpe, occhiali e persino Rolex. Merce di valore, peccato che tutti i prodotti fossero contraffatti. E così è scattata la denuncia, la merce è stata messa sotto sequestro. Inoltre all’uomo, che aveva con sé anche diversi grammi di marijuana, è stata ritirata la patente.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo per Paulilatino. Normale posto di controllo ma gli agenti della stradale si sono subito resi conto che qualcosa non andava: l’automobilista è apparso subito piuttosto nervoso, così i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli, hanno perquisito il mezzo e all’interno degli scatoloni hanno trovato un’ampia gamma di prodotti dai profumi di marca agli orologi Rolex, ma anche scarpe e occhiali. Non solo, nell’auto sono state trovate anche alcune dosi di droga.

A quel punto gli agenti della stradale di Laconi hanno fatto scattare il sequestro della merce che è stata messa a disposizione della magistratura in attesa di una perizia tecnica da parte dei titolari delle case produttrici. La merce sequestrata se messa sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

© Riproduzione riservata