Dopo tre anni ritorna nel Comune di Castelsardo lo sportello Suape. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto ripristina il servizio, annullando la precedente esternalizzazione a Tempio Pausania effettuata dalla precedente amministrazione nel marzo 2022, riaffermando così il proprio impegno per la semplificazione burocratica a favore di imprese e cittadini. Un periodo di assenza che aveva generato non poche criticità alla cittadinanza e una decisione attesa e fortemente voluta dall'amministrazione, che già durante la campagna elettorale del 2024 aveva promesso il ritorno di questo servizio essenzialee oggi mantiene fede all'impegno preso. «Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto» dichiara l'amministrazione, «abbiamo posto rimedio a una passata scelta che aveva alienato il servizio Suape a Tempio Pausania. Una scelta che aveva allontanato un servizio fondamentale dalla comunità castellanese, creando disagi e rallentamenti per chi necessitava di interagire con la pubblica amministrazione».Lo sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia rappresenta uno strumento cardine per la semplificazione delle procedure burocratiche. Un punto di riferimento unico e cruciale per tutti coloro che desiderano avviare o sviluppare un'attività commerciale, artigianale o turistica, oppure realizzare interventi edilizi. Questo strumento semplifica notevolmente le procedure burocratiche.Il rientro del Suape a Castelsardo è un segnale concreto dell'attenzione che l'amministrazione intende dedicare al tessuto economico e sociale del territorio, fornendo un supporto diretto e accessibile per tutte le esigenze legate alle attività produttive e all'edilizia.Un risultato importante per Castelsardo nonché un motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale.A soli sei mesi dall’insediamento, infatti,è stato deliberato in consiglio comunale (D.C.Cn. 69 del 30/12/2024) il recesso unilaterale dalla convenzione con l’Unione dei Comuni Alta Gallura ed ora si è provveduto con delibera di Giunta n. 40 del 12 giugno 2025 a ricostituire l’ufficio in seno all’area tecnica ed ambientale. Un ulteriore incremento dei servizi alla comunità che, unitamente alla recente costituzione dell’ufficio di tutela del paesaggio, mira a migliorare il rapporto di vicinanza, anche in termini accessibilità ai servizi, tra amministrazione e cittadino.

