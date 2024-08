«In Sardegna non esistono aree idonee». I Comitati per la Pratobello 24 adesso puntano in alto. Criticano la lettera, inviata dall'assessore regionale all'Urbanistica Francesco Spanedda, in cui si invitano i sindaci alle riunioni territoriali per la definizione delle aree idonee, e rilanciano: «La lettera dell'assessore ai Comuni procede nella direzione di disinnescare la Pratobello, cercando di trascinarli dentro un terreno scivoloso e fallace», è scritto in un documento diffuso dal portavoce Luigi Pisci a nome dei Comitati. «Coerentemente con quanto richiesto dai cittadini attraverso la raccolta firme, i Comitati Pratobello 24 chiedono a tutti i consigli comunali di adottare una delibera in cui si evidenzi l'assenza di aree idonee nel proprio territorio. Al contempo chiediamo che in tali delibere emerga l'auspicio operativo per censire ed individuare le superfici cementificate, bitumizzate e i tetti tecnicamente disponibili per essere concessi alla pannellizzazione fotovoltaica giusta, democratica e locale».

Il muro contro muro con la Regione, emerso anche durante l'incontro del Pd a Orani qualche giorno fa tra l'assessore all'Industria Emanuele Cani e i rappresentanti dei Comitati, si fa sempre più forte.

