Sono 16 le amministrazioni sarde che si contendono quest’anno il premio “Piccolo comune amico”, progetto realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. E oltre alle categorie tradizionali sono in programma anche alcuni premi speciali: “Piccolo aeroporto amico", dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali; “Aria, acqua, terra”, sulla bellezza naturalistica del territorio; “Comuni contro il caro energia”, dedicato ai Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro-bolletta tramite l'istituzione di comunità energetiche o altri strumenti; “Comuni per la disabilità”, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia; “Comuni per l’apicoltura”, premio ai Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

In Sardegna sono 16 i comuni che si contendono il premio nelle varie categorie: Ballao, Busachi, Galtellì, Isili, Mandas, Orani, Osilo, Palau, Ploaghe, Senorbì, Seui, Trinità D'Agultu e Vignola, Villanovafranca, Zeddiani, Sedilo e Tinnura.

I cittadini possono votare il proprio comune preferito entro e non oltre il prossimo 15 giugno, secondo una delle modalità indicate alla pagina web relativa.

I comuni che partecipano al concorso possono contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate.

La premiazione è in programma il 10 luglio a Palazzo Rospigliosi a Roma.

