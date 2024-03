«Tornano ad impennarsi le tariffe aeree in vista delle prossime festività di Pasqua».

Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che ha monitorato i prezzi dei biglietti per i voli dalle principali città italiane verso gli scali dell’Isola.

«Se si è pronti a volare anche in orari scomodi come la mattina presto o la sera tardi, partendo venerdì 29 marzo e tornando dopo Pasquetta, martedì 2 aprile, le tariffe più alte in assoluto spettano alla tratta Bologna-Cagliari, dove il costo di un volo A/R parte da un minimo di 467 euro», sottolinea una nota di Adiconsum. «Se si parte da Milano e si sceglie Linate come scalo di partenza e di rientro – aggiunge l’assocazione - il biglietto per Cagliari nelle stesse date costa almeno 387 euro tra andata e ritorno (203 euro da Malpensa). Per raggiungere Alghero volando da Bologna servono un minimo di 237 euro».

E ancora: «Se si parte da Roma si pagano almeno 156 euro per andata e ritorno su Cagliari, 154 euro su Alghero; 192 euro da Milano Linate ad Alghero».

«Ci risiamo, si ripresenta ancora una volta il fenomeno del caro-voli – denuncia il presidente Giorgio Vargiu – Con l’avvicinarsi delle feste i prezzi dei biglietti aumentano di ora in ora, come conseguenza della maggior domanda dei cittadini che intendono trascorrere la Pasqua sull’Isola. Un problema che, purtroppo, appare al momento senza soluzione, e che oltre a danneggiare le tasche dei cittadini impatta in modo negativo sul turismo locale e sulle tante imprese che operano in Sardegna».

L’associazione ha anche diffuso un elenco con le tratte e prezzi praticati (elaborata attraverso la piattaforma Skyscanner):

PREZZI VOLI A/R – partenza 29 marzo, ritorno 2 aprile

BOLOGNA-CAGLIARI da 467 euro

MILANO Orio al Serio-CAGLIARI da 176 euro

MILANO Malpensa-CAGLIARI da 203 euro

MILANO Linate-CAGLIARI da 387 euro

ROMA-CAGLIARI da 156 euro

VENEZIA-OLBIA da 153 euro

MILANO Linate-OLBIA da 174 euro

MILANO Malpensa-OLBIA da 192 euro

ROMA-OLBIA da 111 euro

ROMA-ALGHERO da 154 euro

BOLOGNA-ALGHERO da 237 euro

MILANO Linate-ALGHERO da 192 euro (102 euro se si parte alle ore 6 da Malpensa e si ritorna a Orio al Serio)

(Unioneonline/l.f.)

