Nuoto, pallanuoto, calcio, pallacanestro, pallamano, judo, atletica leggera, equitazione, vela, ciclismo e altre attività che si realizzeranno al mare, in palestra e in altri ambienti naturali.

L’amministrazione Comunale di Zerfaliu, sempre attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più piccoli, ha attivato un progetto di animazione estiva per i minori al fine di favorire l’aggregazione tra i ragazzi di età scolare per migliorare e incrementare il benessere sociale, creando al contempo un aiuto sostanziale alle famiglie impegnate in attività lavorative nel periodo della chiusura delle scuole, in vista delle tanto attese ferie estive.

«Il progetto, ideato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, gestito dall’assistente Sociale Alessia Usai, in collaborazione con la Responsabile del Servizio Antonietta Palmas e gli assessori ai Servizi Sociali Deborah Crobu e all’Istruzione Angelica Perria - spiega il sindaco Pinuccio Chelo - non ha tralasciato la proposta educativa che, oltre a sviluppare un’esperienza di socializzazione e di gioco, contempla attività ricreative, ludiche e sportive con momenti di svago e allegria. Il progetto, affidato all’associazione Sportiva Gymland di Oristano, cui partecipano i minori compresi nella fascia di età tra i 4 e i 14 anni, è esteso anche ai bambini che pur non essendo residenti, hanno i genitori originari del paese e vengono a trascorrere le vacanze a Zerfaliu».

I bambini coinvolti sono circa trenta. Le attività dureranno fino al 19 luglio e incideranno sul bilancio famigliare per una cifra irrisoria, tra i 90 euro e i 130 euro a bambino con la riduzione del 50% per il secondo figlio. «Siamo soddisfatti - conclude il sindaco – per il consistente numero di partecipanti, indice della bontà e gradimento del progetto da parte delle famiglie».

