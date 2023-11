Sarà un modo per trascorrere una giornata in maniera diversa. Ma anche per ricordare i tempi passati.

L’amministrazione Comunale di Zerfaliu è al lavoro per organizzare il tradizionale “Pranzo degli Anziani” previsto per il prossimo 9 dicembre.

«La manifestazione è rivolta ad anziani che, alla data del 9 dicembre 2023, hanno raggiunto il sessantesimo anno di età - spiega il primo cittadino Pinuccio Chelo - In deroga saranno ammessi anche i coniugi non ancora sessantenni».

Il Comune invita i i cittadini in possesso del requisito, a manifestare il proprio interesse compilando il modulo messo a disposizione dagli Uffici Comunali. Poi la documentazione dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 27 novembre.

© Riproduzione riservata