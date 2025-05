Il titolo è già un grido d'allarme: “Sardegna in salute". Utopia o diritto”. Durante il convegno in programma domani 23 maggio a Zeddiani, nella sala dell’ex Montegranatico a partire dalle 9,30, verranno affrontati i tanti problemi legati alla salute dei sardi. L'iniziativa è promossa dal gruppo politico “Sardegna è donna”, uno spazio di discussione pensato per le donne, ma aperto anche ai contributi degli uomini, al fine di mettere insieme le idee e le azioni di sensibilizzazione. Darà i saluti a tutti il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna assieme alla presidente dei riformatori Sardi Gabriella Mameli. Ci sarà poi l’intervento della presidente del progetto Mara Lai. Annalisa Mele e Massimo d’Agostino parleranno di medicina territoriale, Barbara Collu e Franco Meloni delle prestazioni programmate, mentre Beatrice Mura e Maurizio Calamida della gestione degli ospedali.

