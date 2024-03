La rete è la stessa, ma mentre nei Comuni di Riola Sardo e Baratili San Pietro l'acqua ancora non è potabile da giorni, a Zeddiani non si è verificato lo stesso problema.

A dirlo è lo stesso primo cittadino Claudio Pinna che interviene per dare delle risposte ai cittadini: «In riferimento alla problematica dell’acqua, che sta interessando alcuni comuni del circondario, sono entrato subito in contatto con Abbanoa, e con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione per avere maggiori informazioni in merito. A seguito delle analisi effettuate sull’acqua distribuita nel nostro territorio però non sono emerse criticità che possano comportare il divieto di consumo. Seguiranno ulteriori prelievi e verifiche, il monitoraggio sarà costante, così come costante sarà il contatto con l’Ente gestore».

Acqua non potabile ancora invece a Baratili San Pietro. Un disagio che dura ormai da una settimana. Riscontrato il persistere della non conformità dei valori dell'acqua potabile, tutti i giorni, dalle 9 alle 14, nel piazzale dell’ex Cantina Madau è presente l'autobotte di Abbanoa. Fa il punto anche il primo cittadino di Riola Sardo Lorenzo Pinna: «Da Abbanoa ci dicono che la situazione sta evolvendo in positivo ma i valori sono ancora leggermente sopra la norma. In attesa di ulteriori riscontri in giornata sulla portabilità, se ci sono problemi di approvvigionamento da autobotte è possibile contattare la protezione civile o il sottoscritto».

