Il Comune di Zeddiani non spreca nulla, non butta nemmeno ciò che non funziona più. Gli amministratori hanno deciso infatti di vendere mezzi e attrezzature agricole comunali in disuso da tempo. Come si legge nel bando i beni sono in vendita in unico lotto che comprende mezzi, benne, una lama livellatrice e un decespugliatore. La basta d’asta è pari a 5 mila euro. Come fanno sapere dal Comune, a seguito del prolungato disuso ciò che è stato messo all'asta risultano al momento non funzionanti e necessitano di interventi manutentivi. L’asta si terrà con il metodo di offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta di gara.

Il Comune procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Sono ammessi a presentare un’offerta tutti i soggetti entro e non oltre le 13 del 10 gennaio. L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avrà luogo in seduta pubblica l'11 gennaio alle 10 all’Ufficio Tecnico. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo d'acquisto. Al momento del ritiro dovrà dichiarare le finalità dell'acquisto e provvedere alla trasmissione dei documenti comprovanti l'avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati, all’ufficio tecnico del Comune.

I beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, in data e ora da concordare con l’Ufficio Tecnico. Non è prevista alcuna nomina di commissione di valutazione del Comune e le operazioni saranno effettuate direttamente dal Rup.

© Riproduzione riservata