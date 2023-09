Emergono ulteriori elementi a supporto dell’accusa di violenza sessuale su una bimba di 10 anni a carico di Antonio Demelas, 71 anni, di Mogorella.

L’uomo si trova in carcere a Uta dal 26 marzo del 2022, per lo stesso reato. Ed è indagato anche per l’omicidio e la scomparsa della compagna Marina Castangia, parrucchiera di Cabras svanita nel nulla nel 2021, e per una rapina commessa a Selargius nel 2016.

I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Oristano, a seguito di ulteriori sviluppi sulla vicenda di pedofilia, gli hanno notificato un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere che rafforza gli elementi investigativi, raccolti dal Nucleo Investigativo di Oristano, in collaborazione con le Compagnie di Mogoro e Ghilarza, sui fatti riguardanti la violenza sessuale.

I nuovo fatti emersi hanno consentito di svelare ulteriori abusi commessi da Demelas sulla minorenne.

