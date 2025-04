Importante riconoscimento per il Comune di Bosa, inserito fra i 35 centri italiani con popolazione compresa tra 5mila e 50mila abitanti, che si aggiudicano il finanziamento del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto di Sport e Salute e Anci.

Il progetto “Bosa in Bici”, proposto dall’’assessorato allo Sport, ha ottenuto il contributo massimo previsto, 80mila euro, cui si sommano 17mila euro di cofinanziamento comunale. “Un risultato per il quale ci siamo spesi molto – dichiarano il sindaco Alfonso Marras e l’assessore allo sport Marco Naitana – e siamo soddisfatti del fatto che con Villacidro, il nostro è uno dei due soli comuni sardi premiati”.

L’ obiettivo del progetto è quello di promuovere la mobilità ciclistica, il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Il piano prevede la creazione di tre itinerari cicloturistici promossi anche digitalmente, il miglioramento delle infrastrutture urbane, con piste ciclabili e collegamenti tra quartieri, scuole e impianti sportivi, oltre a rastrelliere, stazioni di ricarica e manutenzione.

Non mancheranno gli eventi: in programma il “Bosa Bike Festival” e la “Borsa del Cicloturismo”. Proponendosi come modello rdi sviluppo sostenibile, sarà realizzato con la collaborazione del Comune di Tinnura, Pro Loco Melkiorre Melis, Aasd Bosa Avventura e le scuole locali.

