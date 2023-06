A meno di una settimana dall’esito elettorale, il sindaco di Villaverde Sandro Marchi che con la lista “Insieme per Bàini 2023” è stato riconfermato alla carica di sindaco con il 63% dei voti, ha formalizzato la composizione della nuova Giunta e convocato la seduta di insediamento del Consiglio comunale, che si riunisce giovedì prossimo 8 giugno alle 19 nell’aula consiliare. Fra i punti inseriti all’ordine del giorno figurano la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione degli assessori, Non sono previste le dichiarazioni programmatiche, a cui il sindaco ha annunciato di voler dedicare una riunione ad hoc.

Per quanto riguarda la sua squadra di governo, Marchi ha annunciato che il vice sindaco è Mariano Troncia, mentre gli altri due assessori prescelti sono Emanuele Salis e Francesca Scema.

«La composizione del nuovo esecutivo - spiega il primo cittadino- nasce sulla base di alcuni importanti criteri come il numero di preferenze ricevute, ma anche l’ esperienza e la disponibilità di tempo. Pur non avendo opposizione, proseguiremo a lavorare in continuità rispetto alle cose già avviate, ancora con maggiore responsabilità e criticità verso quanto faremo».

La nuova assemblea civica è composta invece dal solo gruppo di maggioranza ed è formato formata da Mariano Troncia, Emanuele Salis, Maurizio Cocco, Adolfo Giglio, Giovanni Ledda, Mauro Saini, Alessia Garau, Anna Maria Lampis, Francesca Scema, Silvia Turnu.

