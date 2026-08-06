Sabato 8 agosto, in piazza Zucca a Villaurbana, il classico appuntamento estivo all’insegna della convivialità e della socializzazione ideato per unire la comunità, ritorna con una nuova versione.

Per l’edizione 2026, infatti, amministrazione comunale e Pro loco, organizzatori dell’evento, hanno pensato di ridefinire l’iniziativa, proponendo la “Cena dei Villaurbanesi – Vicini e Lontani”; idea che nasce dall'unione eccezionale della Festa dell'Emigrato e della Cena Comunitaria. Un momento pensato per favorire l’incontro tra gli abitanti del paese e coloro che vi rientrano per un piccolo periodo dell’anno. La serata sarà occasione di incontro e condivisione, attorno ad un’unica tavola.

La formula rimarrà quella tradizionale: ognuno porterà da casa ciò che desidera e lo condividerà con gli altri partecipanti alla grande tavolata.

Si potrà iniziare sin dal pomeriggio, quando saranno disponibili i barbecue per poter cucinare; in serata è previsto lo spettacolo di comicità con Marco Piccu.

«In via eccezionale abbiamo deciso di unire le due cene – commenta il sindaco Paolo Pireddu - e proporla in un periodo in cui ci sono anche gli emigrati. Facciamo così in modo che entrambe le iniziative siano riunite e portare benefici a chi vorrà prendere parte alla serata. Tutti i partecipanti porteranno qualcosa da casa da condividere con gli altri e sarà un momento per unire emigrati e tutti coloro che si sentono villaurbanesi e che magari non vivono in paese per diverse ragioni».

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