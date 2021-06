Una piacevole notizia per gli abitanti di Villaurbana e, in particolare, per i suoi giovani. Domani, infatti, riaprirà ufficialmente la piscina comunale. La struttura, situata nel parco comunale in via S’Arrieddu, sarà gestita, come le scorso anno, dalla società sportiva “Fitland”, che ne garantirà il servizio per tutta la stagione estiva.

La piscina, creata con un occhio di riguardo per i più giovani, seguirà degli orari di apertura per fasce d’età, e nel rispetto delle normative anti-Covid. In particolare, gli orari prevedono tre fasce dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 i bambini dai 3 ai 12 anni, dalle 13 alle 15 i ragazzi dai 13 ai 17 anni, mentre dalle 15 alle 19 l’accesso sarà possibile a tutta la popolazione. Il sabato, invece, orario continuato, e accesso possibile a tutti, dalle 9 alle 19. La fruibilità della struttura sarà gratuita per i ragazzi da 0 a 17 anni residenti nel paese, o non residenti con parenti sino al terzo grado di Villaurbana, nelle fasce orarie dedicate.

“Siamo contenti – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – di avviare un servizio così atteso e desiderato dai ragazzi, soprattutto perché arriva al termine di un anno scolastico per loro caratterizzato dalla pandemia e dall’isolamento sociale. Noi ci siamo impegnati al massimo delle nostre potenzialità per poter garantire il servizio e l’accesso nel rispetto delle norme anti-Covid”.

