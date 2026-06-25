Riapre al pubblico l’ufficio postale di Villaurbana, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Antioco Zucca, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Villaurbana è stato completamente rinnovato. Tra i principali interventi, nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente, implementazione di soluzioni a basso impatto ambientale come, ad esempio, il nuovo impianto di illuminazione a led che consente un notevole miglioramento del comfort visivo e un sensibile risparmio energetico. Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Villaurbana possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. L’ufficio postale di Villaurbana è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

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