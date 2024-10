Un altro riconoscimento per il pane tipico di Villaurbana. Infatti, una delle sue oltre 60 tipologie, il “coccoi” conosciuto dai villaurbanesi come “Su Pei del Boi”, è diventato Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Sardegna. Il risultato è il frutto della collaborazione tra Comune e Associazione Culturale di Tradizioni Popolari “Biddobrana”, con il supporto della dottoressa Alessandra Guigoni, all’interno del progetto “Trigu” finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR.

«È stato aggiunto – commenta il sindaco Paolo Pireddu - un altro tassello importantissimo al grande lavoro che la comunità di Villaurbana porta avanti ormai da molti anni per la valorizzazione e la salvaguardia del suo pane. Il lavoro svolto dall'associazione e dalla dottoressa Guigoni, in sinergia e unità di intenti con il percorso posto in essere dall'amministrazione comunale anche e soprattutto attraverso il Bando Borghi, ha portato i suoi frutti».

Al momento è arrivato il via libera per l'iscrizione di una tipologia, ma in futuro si potrebbe lavorare all’iscrizione di altre tipologie tipiche della panificazione di Villaurbana. «Un progetto – commenta Alessandra Guigoni - portato avanti con l’obiettivo di dare una rilevanza regionale, e non solo, attraverso un riconoscimento ufficiale. Mi sono occupata del progetto di ricerca e dopo aver intervistato gli anziani su modalità di lavorazione e tipologie di pani si è riusciti ad ottenere l’inserimento nell’elenco». «Un primo passo – commenta Daniel Meloni, presidente dell’Associazione “Biddobrana” – per un riconoscimento più ampio del pane di Villaurbana, che ha una sua storia da tutelare e mantenere negli anni».

