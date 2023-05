Il pane tradizionale analizzato secondo quelle che sono tutte le sue componenti. A questo proposito, venerdì, a Villaurbana, è in programma la giornata di studi “Il Lievito Madre: un mondo di microrganismi al servizio del territorio”. Dalle 15.30, negli spazi del centro socio-culturale, sotto l’organizzazione del Comune, del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, dell’Accademia Sarda del Lievito Madre e della Pro loco, interverranno alcuni esperti di caratura internazionale per una giornata di studi e approfondimenti sul lievito madre e sulla panificazione tradizionale in tutte le sue fasi.

A coordinare i lavori sarà il professor Giovanni Antonio Farris, presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre.

Interverranno, nel corso della serata, Alessandra Guigoni, antropologa dell’Accademia Sarda del Lievito Madre, con l’argomento “Il pane in Sardegna: sapori, riti e tradizioni popolari”, Federica Rancinelli, della Società Puratos (Belgio) con “C’era un volta il pane del futuro: tradizione e innovazione in linea con le richieste del consumatore”, Marco Gobbetti, della Libera Università di Bolzano, con “Trenta anni di ricerche sul Lievito Madre: aspetti Sensoriali e Nutrizionali”, Carlo Giuseppe Rizzello, dell’Università “La Sapienza” di Roma, con “Il Lievito Madre per la valorizzazione di matrici alternative al frumento e per il design di alimenti innovativi”, e Marilena Budroni, del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari con “La Collezione Microbica UNISS-MBDSCC: una infrastruttura al servizio del territorio”.

