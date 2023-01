Sono in programma oggi, a Villaurbana, le elezioni per il rinnovo del direttivo della Consulta Giovani del paese. Infatti, dalle 20, presso gli spazi del Centro socio-culturale, i giovani nati tra il 1987 e il 2008, sono impegnati nelle operazioni per eleggere il nuovo direttivo.

Qualsiasi elettore potrà esprimere la propria preferenza per il presidente e per 3 membri del direttivo. Per votare è necessario essere iscritti alla consulta, mentre per i nuovi membri è possibile compilare il modulo il giorno stesso, nei locali nel quale verranno effettuate le elezioni.

Chi non potrà essere presente, avrà la possibilità di esprimere il proprio voto online. In seguito allo spoglio, infine, si terrà un piccolo rinfresco per sancire la fine di un capitolo e l’inizio di uno nuovo.

I candidati saranno: Simone Lai alla carica di presidente; come membro del direttivo candidati, invece, Ilaria Sanna, Francesco Cabras, Matteo Pinna, Samuel Carrus, Francesco Serra, Serena Ibba, Laura Casta, Marta Vinci. I più votati prenderanno il posto del direttivo a conclusione di mandato, composto da Elisa Cuscusa (presidente uscente), Donato Chialà (vice-presidente), Antonio Chighini (segretario), Sonia Atzeni (tesoriere), Matteo Pinna, Eleonora Chialà e Giulia Lai (consiglieri).

