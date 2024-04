Il Comune di Villaurbana, all’interno delle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento della Regione, ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione delle prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

L’intervento è riferito all’annualità 2023 ed è riservato ai residenti a Villaurbana o, comunque, a coloro che trasferiscono la residenza da un comune con più di 3mila abitanti. Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 50% della spesa dichiarata come necessaria per l’acquisto o ristrutturazione dell’immobile e per l’importo massimo di 15mila euro.

Per l’annualità 2023, sono state assegnate al Comune di Villaurbana oltre 87mila euro di risorse. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 24 maggio, a mezzo PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) o in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

