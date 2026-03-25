Villaurbana, contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime caseRichieste al via, assegnati al Comune 50mila euro
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Il Comune di Villaurbana, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. L’intervento, riferito all’annualità 2024, rientra all’interno delle azioni messe in campo dalla Regione in materia di contrasto allo spopolamento. Il contributo, a fondo perduto, verrà concesso nella misura del 50% della spesa dichiarata come necessaria e per l’importo massimo di 15mila euro, ai residenti nel Comune di Villaurbana o a coloro che si impegnano a trasferirvi la residenza da un Comune con più di 3mila abitanti. Per l’attuazione del bando, la Regione ha assegnato al Comune, per l’annualità 2024, la somma di 50mila e 350 euro circa.