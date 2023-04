L’impatto è stato violentissimo e la potente moto è andata quasi distrutta, mentre l’auto si è ribaltata in cunetta. Grave incidente questo pomeriggio all’uscita di Villaurbana, lungo la strada provinciale che porta a Usellus.

Non sono state ancora chiarite le cause, ma improvvisamente c’è stato lo scontro fra una Seat Ibiza e una Kawasaki. L’auto si è ribaltata ma l’uomo che era al volante, un 65enne di Mogorella, non ha riporato conseguenze. Ferito invece il centauro: il 29enne di Solarussa è stato subito soccorso dal personale del 118 ed è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Martino per accertamenti; ha riportato diversi traumi ma, dai primi riscontri, le sue condizioni non sembrano gravi.

Sulla strada provinciale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ales, i carabinieri della stazione di Villaurbana e della sezione Radiomobile che hanno ricostruito la dinamica ed effettuato i rilievi.

