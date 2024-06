Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per invitare a presentare manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la concessione e gestione della piscina comunale nel periodo tra il primo luglio e il 30 settembre di quest’anno.

Oltre alla piscina, il gestore dovrà occuparsi anche dello svolgimento delle attività ricreative per la popolazione. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da imprese, società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive affiliate al Coni, Enti di Promozione Sportiva (riconosciuta dal Coni) e associazioni senza fini di lucro che perseguono attività formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero.

«La piscina – commenta il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu – è per i cittadini di Villaurbana un servizio fondamentale. Per questa ragione, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo, per via di carenze di organico e carico di lavoro impegnativo per i nostri uffici, stiamo cercando di avviare le procedure nel più breve tempo possibile. Questo per garantire ai cittadini di poter usufruire di questo importante servizio che sarà organizzato come negli anni precedenti, con ingressi gratuiti per i bambini e tutte le attività previste anche l’anno scorso».

