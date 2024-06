Al via, a Villaurbana, l’iniziativa “Adotta una fioriera”. Il Comune, infatti, intende concedere ai cittadini, in via sperimentale, 20 fioriere in legno di varie tipologie e grandezza. La volontà, attraverso questa iniziativa, è quella di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione, oltre a sensibilizzare cittadini, gruppi di residenti, imprese, vari circoli, associazioni e scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio, attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.

Inoltre, con l’adozione di una fioriera, si avrà la possibilità di recuperare spazi verdi pubblici, migliorarli da un punto di vista estetico, paesaggistico e ambientale, e creare occasioni di aggregazione sociale. Chi si occuperà dello spazio dovrà effettuare la pulizia dai rifiuti, eliminare le erbe infestanti, irrigare, mettere a dimora di essenze e la cura della fioriera.

Gli interessati dovranno essere residenti a Villaurbana e potranno presentare la richiesta, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il prossimo 25 giugno. «L’obiettivo è abbellire il paese e migliorarne il decoro – commenta il sindaco Paolo Pireddu - coinvolgendo i cittadini in prima persona e rendendoli partecipi del processo di rigenerazione e valorizzazione dell'abitato».

