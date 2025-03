Il Comune di Villaurbana nelle prossime settimane organizzerà dei corsi di formazione gratuiti rivolti a imprese, operatori economici e aspiranti imprenditori per potenziare le competenze digitali, strategiche e di marketing utili allo sviluppo delle attività economiche locali.

I corsi svolti saranno sui temi dei “Social Media & Marketing: strategie digitali per promuovere la tua attività”, sul “Branding & Storytelling: valorizza il territorio e il tuo business”, sul mondo “E-commerce: vendi i tuoi prodotti online” e su “Startup & Innovazione: strumenti per avviare e far crescere un'impresa”. Tutti i corsi, gratuiti, si terranno a Villaurbana, mentre la scadenza delle iscrizioni è prevista per il 20 marzo.

Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere agli indirizzi protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it e info@comune.villaurbana.or.it. «Grazie ai fondi del PNRR – NextGenerationEU, nell’ambito del “Progetto TRIGU – Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici, culturali, materiali e immateriali” – commenta il sindaco Paolo Pireddu - vogliamo dare nuova linfa al nostro tessuto economico e sociale. Abbiamo immaginato un percorso di formazione gratuito dedicato a imprese, operatori economici e aspiranti imprenditori, con l’obiettivo di fornire competenze strategiche per affrontare le sfide del mercato».

