Ha preso il via a Villaurbana l’edizione 2024 del torneo estivo di Calcio a 5. L’iniziativa fa parte della serie di eventi organizzati nel mese di agosto dalla Virtus Villaurbana, società calcistica del paese, dopo il torneo dedicato ai giovani e la partita femminile contro la violenza sulle donne. Nel campo comunale in erba sintetica “Angelo Zucca”, saranno le 8 squadre che si affronteranno, divise in due gironi, per oltre una settimana (con due partite a serata), mentre a fine mese le prime due di ogni raggruppamento si sfideranno per semifinali e finali. In campo oltre 90 giocatori locali, con una massiccia presenza di ragazzi sotto i 18 anni. Nel corso delle serate è previsto anche intrattenimento e un punto ristoro.

