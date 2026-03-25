Una comunità in lutto quella di Villaurbana che, nelle scorse ore, ha pianto la scomparsa di Mario Pau, un pezzo della storia sociale e, in particolare, sportiva del paese. Pau, scomparso all’età di 80 anni, infatti, è stato prima giocatore e poi Presidente della Virtus Villaurbana, rappresentando un punto di riferimento per le generazioni di giocatori e dirigenti. A ricordarlo è la stessa società villaurbanese sui social.

«Mario non è stato solo un Presidente – si legge nel post a lui dedicato dalla Virtus - È stato un esempio, un riferimento, una presenza costante nelle nostre domeniche, nei nostri ricordi, nelle nostre vittorie e nelle nostre cadute. Ha unito generazioni, ha insegnato cosa significa amare davvero la Virtus. Oggi lo salutiamo con gratitudine e con il cuore pesante».

Sentito anche il ricordo del primo cittadino, Paolo Pireddu. «Signor Mario – afferma Pireddu - è stato per moltissimi anni un punto di riferimento per lo sport del nostro paese. Con il suo grande impegno e la sua generosità ha dato a intere generazioni di giovani la possibilità di praticare il calcio in una realtà solida e seria come la Virtus Villaurbana. Il suo esempio resterà vivo nella nostra comunità».

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