Nei giorni scorsi aveva parlato di un’emergenza, relativa al randagismo, che preoccupava la comunità di Villaurbana. Poche ore ed è arrivata l’attesa risposta da parte della Asl di Oristano, ente competente in materia, che lascia soddisfatto il sindaco villaurbanese, Paolo Pireddu.

“In seguito alla nostra segnalazione – commenta Pireddu - in merito alla presenza di cani che vagano liberamente nel centro abitato, abbiamo avuto immediato riscontro dal Servizio competente della Asl, con il quale abbiamo immediatamente predisposto un piano di azione per la cattura e l'identificazione dei cani al fine di poter comminare le sanzioni dovute ai proprietari incauti”.

Un piano che dovrebbe prevedere, da parte del Comune, un’apposita ordinanza con la quale verrà ribadita l'obbligatorietà della microchippatura per i cani di proprietà e l’eventuale sanzione per coloro i quali dovessero lasciare i propri cani incustoditi o non dovessero ottemperare alla prescrizione della microchippatura. La Asl, invece, si dovrebbe occupare di fornire supporto per la microchippatura dei cani, anche di quelli tenuti in campagna e nelle aziende agricole, e della cattura, anche notturna, di quelli che vengono lasciati colpevolmente liberi di vagare per le vie del paese.

“Ci tengo a ringraziare – conclude Pireddu - in modo particolare il Dottor Sedda per la sua tempestività, comprensione e professionalità e mi auguro che attraverso questa collaborazione si possano educare i cittadini ad essere maggiormente attenti e scrupolosi nella custodia dei propri animali domestici”.

