Quella del neo eletto sindaco di Villanova Truschedu Claudio Palmas, sarà una Giunta a forte connotazione femminile. A far parte dell’esecutivo, ha infatti chiamato due donne e una di loro, Alessia Secci, assumerà anche la carica di vice sindaca. La squadra di Palmas, ufficializzata oggi, è completata dall’altra assessora Stefania Lepori e dall’ assessore Sandro Putzolu.

La Giunta, insieme alle deleghe, sarà presentata venerdì prossimo 9 giugno alle 19 durante la riunione di insediamento del mandato amministrativo che si terrà nell’aula consiliare. All’ordine del giorno anche la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e la nomina della commissione elettorale. Nelle sue comunicazioni il primo cittadino anticiperà il contenuto delle dichiarazioni programmatiche, che però saranno presentate in una successiva riunione.

Della assemblea civica, scaturita dalle elezioni del 27-29 maggio, faranno parte sette consiglieri della maggioranza “ Lista Civica” e tre della minoranza “ Insieme per Villanova”, capeggiata dal candidato sindaco sconfitto Emanuele Mele. Nessun consigliere invece per la lista “Identità e Tradizione” guidata da Valentina Antonella Carta, di Silì, con soli candidati non residenti in paese, che ha ottenuto zero voti.

Claudio Palmas, che era già stato alla guida del Municipio per 15 anni ininterrotti , torna a indossare la fascia tricolore avendo ottenuto 118 voti, pari al 60,20% delle preferenze, mentre Mele si è fermato a 78 voti con il 39,80% dei consensi.

