Si conclude sabato 8 novembre, a Villa Verde, l’iniziativa del Consorzio Due Giare “Passeg..Giare in Autunno”. Una passeggiata che vuole incentivare quello che è definito turismo esperienziale, oltre che valorizzare i sapori locali del territorio del Consorzio.

Il gran finale delle camminate in Marmilla, alla scoperta del territorio, si concluderà dunque a Villa Verde. La quarta tappa sarà incentrata sulla ricerca e valorizzazione dei tesori archeologici, ambientali ed architettonici, ma anche dei sapori di questa zona. Il percorso previsto si snoda in poco meno di 8 chilometri, adatto a camminatori abituali.

Nel corso della passeggiata si toccherà il villaggio nuragico di “Brunc’e S’Omu”, la chiesa campestre di San Mauro e il pozzo sacro di Corongiu Arrubiu. Inoltre, sarà possibile anche ammirare gli scavi attualmente in corso all’interno del villaggio nuragico. Non mancheranno anche colazione e degustazione finale, curata dai volontari del comitato di San Mauro. Nel pomeriggio, infine, un momento musicale e di teatro curato dall’associazione “Palazzo d’Inverno”.

