Appuntamento con la tradizione dedicata alla Pasqua, giovedì 17 aprile, a Villa Verde. L’associazione culturale Palazzo d’Inverno organizza, in collaborazione con biblioteca e Comune, nella sua sede “Move The Box” in via Indipendenza, il laboratorio de "Su cacoi cun s’ou” o “Coccoi cun s’ou”.

Immersi nella tradizione e negli antichi saperi sardi, verrà preparato il tipico pane di semola decorato con un uovo al centro, simbolo di prosperità e rinascita, tradizionalmente donato in occasione della Pasqua.

Un gesto antico, tramandato di generazione in generazione. I partecipanti saranno all’opera nella creazione di coroncine, trecce, cordoncini e ricami di pasta. Un’occasione per grandi e piccoli, che potranno imparare un’arte antica. Gli interessati a partecipare, dovranno effettuare la prenotazione su WhatsApp (numero 3336576499) entro giovedì.

