Villa Verde, doppio appuntamento dedicato ai giochi nella Biblioteca "Antoni Cuccu"Due serate dedicate alle attività in lingua sarda e ai giochi di società
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In occasione dell’iniziativa “International Games Month”, la Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde si animerà con i giochi. La struttura, infatti, organizza un doppio appuntamento nel corso del mese negli spazi della struttura del paese. Il primo è in programma venerdì 14, alle 17, con i “Giogus in Sardu”, in collaborazione con lo “Sportellu linguisticu de is Comunus de Marmidda Arta”. Inoltre, il secondo evento sarà martedì 25 novembre, sempre alle 17, con “giochiAMO in biblio”, un’intera serata dedicata ai giochi di società. La partecipazione è libera.