Villa Verde, al via il secondo appuntamento con "Parole nel Bosco"Protagonista Eleonora Carta con il suo nuovo libro “I giorni del Corvo”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Secondo appuntamento, a Villa Verde, con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è curata dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con l’associazione “Bàini2.0”.
A fare da cornice, come al solito, il bosco di “Mitza Margiani”, pronto ad accogliere gli appassionati della lettura. Venerdì 5 Settembre, a partire dalle 17.30, ospite Eleonora Carta, che presenterà il suo nuovo libro intitolato “I giorni del Corvo”, edito da “Ischire”, una storia spy ambientata tra le foreste di una Sardegna remota. Chiuderà la rassegna, venerdì 12 settembre, l’autore Maurizio Onnis.