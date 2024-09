In un territorio come quello della Planargia, già teatro due anni fa della furia degli incendiari, ha destato oggi non poca preoccupazione il vasto incendio divampato nelle campagne di Sagama in località Nuraghe Mulineddu. Per domare le fiamme c'è stato un intervento massiccio da parte dei mezzi aerei e degli uomini a terra che hanno praticamente dovuto lavorare tutta la giornata per avere ragione delle fiamme.

Impiegati anche due elicotteri arrivati dalle basi di Bosa e Anela che hanno effettuato diversi interventi per cercare di limitare i danni. Hanno lavorato inoltre anche due Super Puma provenienti dalle basi di Fenosu e Alà dei Sardi. A dar manforte pure due Canadair della base di Olbia.

A coordinare le azioni di spegnimento gli agenti del corpo forestale di Bosa che ancora sino a tarda serata erano impegnati nelle azioni di bonifica per evitare che, viste anche le alte temperature, l'incendio potesse nuovamente propagarsi.

Da sottolineare l’importante aiuto fornito dalle compagnie barracellari del territorio e dai tanti volontari che si sono messi a disposizione per dare il loro contributo agli interventi di spegnimento del fuoco.

