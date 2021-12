Alla deriva al largo di Marceddì, nella notte di Natale.

Lo sfortunato pescatore è uscito nel primo pomeriggio del 24 dicembre per una battuta di pesca ricreativa all’interno del golfo di Oristano con lo scopo di recuperare il pescato per la cena di Natale.

Una cena che non ha mai fatto, perché al momento del rientro il motore della piccola imbarcazione non è ripartito, lasciando il malcapitato in balia del mare e con il buio che sopraggiungeva.

Non solo, il segnale telefonico era assente così il pescatore – nel panico visto l’arrivo del buio – remando è riuscito a raggiungere non senza fatica la spiaggetta di Torre Nuova. Di lì, a notte ormai inoltrata, è riuscito a mettersi in contatto con la Questura di Oristano che a sua volta ha allertato – erano ormai le 3.30 di notte – la Capitaneria di Porto.

Immediati sono scattati i soccorsi con la motovedetta CP 893 che, al comando del maresciallo Pirastu, ha portato a bordo il pescatore, infreddolito e molto spaventato ma in buono stato di salute, tanto che non è stato necessario neanche l’intervento del 118.

