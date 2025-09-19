Sabato 20 settembre, a Usellus, sarà grande festa per i 50 anni del Colonia Julia. La società sportiva del paese, nata nel 1975, taglia il traguardo del mezzo secolo di vita organizzando, in piazza Santa Reparata, una festa aperta a tutta la comunità e non solo. Punto di riferimento nel corso degli anni, sarà ai nastri di partenza anche quest’anno, prendendo parte al torneo di Terza Categoria (girone dell’oristanese).

Una serata nel quale si alterneranno momenti di ricordi e aneddoti ad eventi, insieme a giocatori, tifosi, dirigenti e allenatori che nel corso degli anni hanno vestito la maglia della Colonia Julia. Il programma prevede il via alle 18.30, con la presentazione ufficiale dell’almanacco illustrato “La Storia del Colonia Julia”, in compagnia dell’autore, Antonio Uccheddu. A seguire si potrà ammirare la mostra fotografica, le proiezioni video e l’esposizione delle maglie storiche della società. Alle 20.30 il momento conviviale e chiusura, alle 22.30, con il Dj Set.

© Riproduzione riservata