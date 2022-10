C’è qualcosa che non quadra sui lavori di pulizia nei corsi d’acqua dei canali rio Thamis e rio Craccheras, a Uras.

A sostenerlo sono i consiglieri del gruppo di opposizione Anna Maria Dore e Aldo Tullio Rizzetto. I due hanno presentato un’interrogazione per avere informazioni precise in merito al progetto.

Per spiegare la vicenda fanno un passo indietro: “Il 14 ottobre - dice Anna Maria Dore - ho chiesto informazioni al responsabile del settore tecnico in merito alle tempistiche dei lavori di pulizia sui corsi d’acqua. Lo stesso ha comunicato che il progetto non era stato ancora approvato, pertanto i lavori sarebbero iniziati a novembre”.

Sempre lo stesso giorno però Anna Maria Dore veniva a conoscenza che la ditta aveva iniziato i lavori di pulizia dei canali. “A quel punto il 17 ottobre ho chiesto nuovamente informazioni al responsabile del settore tecnico il quale ha dichiarato di essere totalmente all’oscuro della situazione. Motivo per il quale ha immediatamente sospeso i lavori”.

Ecco il motivo dell’interrogazione: “Considerato che a oggi non sono stati pubblicati gli atti e non risulta conclusa la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto - si legge nel documento - chiediamo al sindaco e la giunta comunale quali sono stati gli atti che hanno determinato l’inizio dei lavori e chi abbia autorizzato la ditta a intervenire. Ma anche quale principio è stato utilizzato nella scelta della ditta tenuto conto che al momento non risulta nessun atto di aggiudicazione”.

Per conoscere le risposte del sindaco bisognerà attendere il prossimo Consiglio comunale.

