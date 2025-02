Un pensionato è stato trovato senza vita nella sua casa di Uras: si tratta di Efisio Biancu, 71 anni ex geometra, morto per cause naturali. A dare l’allarme sono stati gli operai che sarebbero dovuti intervenire in via Eleonora ma una Fiat Punto impediva di proseguire con i lavori per la sistemazione dei cavi della fibra ottica. Così hanno provato a rintracciare il proprietario dell’utilitaria, hanno suonato il campanello della sua casa e più volte hanno cercato di contattarlo al telefono. Tutto inutile: nessuna risposta. A quel punto, dal momento che nemmeno i vicini lo vedevano da qualche giorno, è stato dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e hanno trovato Efisio Biancu riverso sul pavimento. Il medico ha poi accertato che si è trattato di una morte naturale, risalente presumibilmente a una decina di giorni fa. La salma è già stata tumulata al cimitero di Uras.

