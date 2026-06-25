Serafino Oppo, presidente uscente dell’Unione dei Comuni del Guilcier dal novembre 2020, tira le somme del mandato che da quella data lo ha visto guidare ininterrottamente l’aggregazione di Comuni che complessivamente conta una popolazione di 12.408 cittadini, con Ghilarza che costituisce il centro più grande.

Nel corso del mandato l'Unione ha avviato e consolidato la gestione associata dello Sportello unico per le Attività produttive e per l'Edilizia. «La gestione associata consente di offrire un servizio qualificato che singolarmente i Comuni non potrebbero garantire, ottimizzando le competenze del personale tecnico e riducendo i costi di gestione», chiarisce subito Oppo.

L'Unione ha inoltre avviato le procedure per l'ottenimento della delega paesaggistica da parte della Regione. «L'attribuzione permetterà di esercitare a livello locale le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, garantendo tempi più rapidi di risposta alle istanze dei cittadini», prosegue Oppo.

Tra i servizi più impegnativi gestiti dall’Unione del Guilcier c'è quello per la raccolta differenziata dei rifiuti. Oppo chiarisce: «Il nuovo contratto d’appalto ha consentito di mantenere le premialità regionali e ha inoltre permesso, negli anni, un risparmio grazie ai ricavi derivanti dai materiali valorizzabili. È inoltre in fase di attivazione il servizio di Tari puntuale, di cui sarà presto avviata la sperimentazione».

Legata a questo c'è la tariffazione unica: «La gestione condivisa ha consentito di standardizzare le procedure di accertamento, garantire maggiore equità nell'applicazione del tributo e ottimizzare i costi di gestione».

Nel corso del mandato sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione della sede dell’Unione, che oggi ospita anche lo Spazio Famiglie, il Gal e gli uffici del Plus, il cui coordinamento è passato nel 2021 all’Unione del Guilcier.

Novità anche sul fronte della rete del gas. Oppo spiega: «L'Unione del Guilcier si è proposta quale ente capofila per tutti i Comuni del Bacino 12, ottenendo l'approvazione del progetto preliminare. Attualmente è in fase di predisposizione la documentazione di gara, la cui conclusione consentirà di avviare la realizzazione dell'infrastruttura, con evidenti benefici in termini di qualità della vita, riduzione dei costi energetici e miglioramento della sostenibilità ambientale».

Grande impegno in questi anni anche per la progettazione territoriale, il cui percorso, avviato nel 2017, aveva consentito di far arrivare 14 milioni di euro nel territorio e che ora porterà ulteriori risorse. Nel periodo del mandato è stato inoltre avviato l’iter che ha portato, nell’aprile 2026, alla sottoscrizione del Contratto di Lago con l’obiettivo di valorizzare l’Omodeo attraverso azioni coordinate di tutela ambientale, promozione turistica e sviluppo sostenibile del territorio lacustre.

Tra i servizi associati figurano infine la formazione del personale, il Sistema bibliotecario e il servizio di trasporto scolastico.

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