Al via nel Parte Montis il corso di alfabetizzazione finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua sarda. Attività che rientra all’interno del progetto “Parte Montis in lìngua sarda”, organizzato dall’Unione dei Comuni Parte Montis, in collaborazione con lo Sportello linguistico. Il corso è gratuito e aperto a tutti i cittadini. Avrà una durata di 30 ore e si terrà a partire dalla seconda metà del mese di settembre, con incontri di tre ore a cadenza settimanale. Per partecipare, gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via e-mail (unione.partemontis@unionecomunipartemontis.it) entro il 15 luglio; oppure si può consegnare a mano all’operatore dello Sportello linguistico il mercoledì mattina (dalle 8 alle 14) presso la sede dell’Unione dei Comuni. Il corso potrà essere attivato qualora si raggiungerà un minimo di 15 iscritti, che dovranno impegnarsi a seguire almeno 21 ore di lezione delle 30 previste. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare lo Sportello linguistico dell’Unione dei Comuni Parte Montis, a Mogoro.

