Ultimi appuntamenti natalizi, in occasione dell’Epifania, domani a Siris e Asuni. Organizzata dall’amministrazione comunale a Siris un’intera giornata dedicata a tutte le età, con l’evento del “Villaggio di Natale”. Negli spazi del centro storico del piccolo paese del Parte Montis, dalle 11, aprirà il parco divertimento per i bambini. Nel primo pomeriggio, alle 15.30, il via all’animazione per i bambini, che si concluderà con la consegna della tradizionali calze della befana.

A seguire anche un intrattenimento per gli adulti, accompagnato da un rinfresco. «Una giornata dedicata in particolare al divertimento dei bimbi, tra giochi, popcorn, zucchero filato e l'arrivo della Befana», commenta il sindaco di Siris, Emanuele Pilloni.

Ad Asuni, invece, nel corso della giornata, ci sarà il passaggio della Befana, per le case sparse che porterà le tradizionali calze ai piccoli del paese. L’iniziativa rientra all’interno delle manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale.

