Rinasce il parco Sa Paba e Sa Cotti a Pompu. Un investimento da 230 mila euro per completare la riqualificazione del parco urbano comunale. La giunta comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, che interessano l’area sverde situata lungo la circonvallazione ovest, tra l’incrocio con via Funtana e piazza Leo.

Il progetto prevede interventi sui muri di contenimento e sui cordoli, oltre alla sistemazione dei parapetti, compresa la realizzazione di un parapetto metallico. Sono inoltre previsti lavori sull’impianto elettrico e sull’impianto idrico, insieme alla sistemazione del verde. Il piano realizza anche uno specifico schema delle aree verdi, con l’obiettivo di rendere il parco più ordinato, funzionale e fruibile. L’intervento, inizialmente previsto per 100 mila euro, è stato quindi ampliato con ulteriori 130 mila euro di risorse comunali, portando il quadro economico complessivo a 230 mila euro.

(Unioneonline/En.Ne.)

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