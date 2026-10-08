Il Comune di Palmas Arborea ha aperto i termini per la presentazione delle iscrizioni al servizio denominato “Salone Anziani”, rivolto ai residenti di età pari o superiore ai 65 anni. Le attività previste, dovrebbero tenersi nel centro di aggregazione sociale del paese, il venerdì pomeriggio e avranno una durata di 3 ore a giornata. Gli orari verranno poi comunicati una volta raccolte le iscrizioni.

Le richieste potranno essere effettuate entro la giornata di giovedì 15 ottobre. Le istanze andranno presentate presso la sede del Servizio Civile del Comune che si trova nei locali di via Rinascita 17. Lo sportello del Servizio Civile è aperto la mattina, dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì; il pomeriggio, invece, dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 18.

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