Sedici anni di fila sotto il segno della Bandiera Blu. Torre grande rinnova anche per il 2026 uno dei riconoscimenti più prestigiosi per le località balneari, confermando gli elevati standard ambientali e la qualità dei servizi offerti lungo il litorale oristanese.

Il vessillo è stato issato questa mattina nel giardino della piazza centrale della borgata marina, ai piedi della Torre spagnola, nel corso della tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. A partecipare sono stati il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, l'assessora all'Ambiente Maria Bonaria Zedda e il comandante della Capitaneria di Porto Andrea Chirizzi.

L'assegnazione era arrivata lo scorso mese a Roma e consente a Torre Grande di raggiungere il traguardo della sedicesima Bandiera Blu consecutiva. Dal 2011 il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) certifica la qualità delle acque di balneazione e il lavoro svolto dall'amministrazione comunale sul fronte della tutela ambientale, della sicurezza e del potenziamento dei servizi per cittadini e turisti.

Nel 2026 sono 257 i Comuni costieri italiani premiati, per un totale di 525 spiagge insignite della Bandiera Blu. Cresce anche la Sardegna, che sale a 17 località riconosciute. Il premio viene attribuito sulla base di rigorosi parametri internazionali che valutano, tra gli altri aspetti, la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, l'accessibilità degli arenili, la raccolta differenziata, la depurazione delle acque reflue, la sicurezza e le iniziative di educazione ambientale.

© Riproduzione riservata