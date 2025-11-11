C’è chi ha donato dieci euro e chi anche cento. Ma poco importa: in 24 ore la cifra raggiunta è stata di 38 mila e 800 euro. Una gara di solidarietà gigante sulla piattaforma GoFundMe per aiutare i genitori di un bambino di otto anni del terralbese colpito da un’emorragia cerebrale venerdì scorso, mentre faceva i compiti nella sua abitazione.

Il piccolo, le cui condizioni restano ancora gravi, in un primo momento è stato trasportato al Pronto soccorso del San Martino di Oristano e poi subito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato operato e poi messo in coma. Da ieri però si trova a Roma in un centro specializzato.

Un gruppo di concittadini dei genitori del bambino hanno deciso quindi di unirsi e promuovere una raccolta fondi on line per aiutare la famiglia che ora dovrà affrontare diverse spese tra viaggi, vitto e alloggio. L’appello sui social ha subito ricevuto l’attenzione di tantissime persone dell’oristanese e non solo.

Si è mobilitata l’intera Isola. Questo pomeriggio, vista l'elevata somma raccolta in pochissimo tempo, i genitori del bambino hanno fatto sapere, tramite gli organizzatori della raccolta fondi, che la cifra raggiunta è più che sufficiente per affrontare il brutto momento. E hanno ringraziato, sempre tramite loro, tutte le persone che in questi giorni hanno partecipato all'iniziativa.

